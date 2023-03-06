6'lı koalisyonun hukuk dışı 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' formülüne tepki: | Video
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir.Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur.Halk hesabını sorar." dedi.
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