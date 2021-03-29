A Haber Canlı Yayını | Kabine Toplantısı kararları bu akşam açıklanacak! Cumhurbaşkanı açıklamasını A Haber ile canlı izle | Video
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Son dakika haberi... "Kabine toplantısı ne zaman?" sorusu, koronavirüs tedbirlerinin "yerinde karar" sloganı ile uygulandığı dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısı en son iki hafta önce gerçekleştirilmiş ve koronavirüs risk haritasına göre 2 hafta bir tedbirlerin güncelleneceği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Toplantıya kısa bir süre kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ve ulusa sesleniş konuşması canlı yayını merak konusu oldu. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması A Haber ile canlı yayınlanacak.
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