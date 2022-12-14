Video Haber AK Parti GrupBaşkanvekili Bülent Turan'dan İmamoğlu davası değerlendirmesi | Video
AK Parti GrupBaşkanvekili Bülent Turan'dan İmamoğlu davası değerlendirmesi | Video

AK Parti GrupBaşkanvekili Bülent Turan'dan İmamoğlu davası değerlendirmesi | Video

14.12.2022 | 23:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AK Parti GrupBaşkanvekili Bülent Turan’dan İmamoğlu davası değerlendirmesi | Video 13:13
AK Parti GrupBaşkanvekili Bülent Turan'dan İmamoğlu davası değerlendirmesi | Video 14.12.2022 | 23:08
Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi | Video 00:31
Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi | Video 14.12.2022 | 22:31
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç’tan ’İmamoğlu’ açıklaması: Kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır | Video 04:35
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması: Kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır | Video 14.12.2022 | 21:35
Rusya yine Kiev’i vurdu | Video 02:06
Rusya yine Kiev’i vurdu | Video 14.12.2022 | 21:26
Emine Erdoğan Türkmen El Sanatları Sergisi’ni gezdi | Video 03:49
Emine Erdoğan Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi | Video 14.12.2022 | 19:05
Bakırköy’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 00:29
Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 14.12.2022 | 18:58
Borsa günü nasıl kapattı? | Video 00:54
Borsa günü nasıl kapattı? | Video 14.12.2022 | 18:45
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ve TİSK’ten peş peşe açıklamalar! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 02:12
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklamalar! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 14.12.2022 | 18:39
Ekrem İmamoğlu’nun hapis cezasına ilişkin Avukat Sarı’dan yorum: Süreç nasıl işleyecek? | Video 08:00
Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezasına ilişkin Avukat Sarı'dan yorum: Süreç nasıl işleyecek? | Video 14.12.2022 | 18:16
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak! 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı | Video 02:49
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak! 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı | Video 14.12.2022 | 18:03
Salih Tuna | Karakterine ihanet etti 04:15
Salih Tuna | Karakterine ihanet etti 14.12.2022 | 16:50
Melih Altınok | Erdoğan bitti demeden bitmez 03:47
Melih Altınok | Erdoğan bitti demeden bitmez 14.12.2022 | 16:47
Mehmet Barlas | Ekonomi’de güzel haberler 03:05
Mehmet Barlas | Ekonomi'de güzel haberler 14.12.2022 | 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile görüştü | Video 00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile görüştü | Video 14.12.2022 | 13:54
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Tespit Komisyonu’nun 2. toplantısı bugün! | Video 03:15
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı bugün! | Video 14.12.2022 | 11:04
Başkan Erdoğan, Türkmenistan ve Azerbaycan liderleri ile görüşüyor | Video 03:00
Başkan Erdoğan, Türkmenistan ve Azerbaycan liderleri ile görüşüyor | Video 14.12.2022 | 10:50
Bakan Soylu’nun Şanlıurfa’da açıkladığı Zincir-2 operasyonundan görüntüler... | Video 05:53
Bakan Soylu'nun Şanlıurfa'da açıkladığı Zincir-2 operasyonundan görüntüler... | Video 14.12.2022 | 09:11
Niğde’de trafik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti | Video 00:24
Niğde'de trafik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti | Video 13.12.2022 | 23:26
Cami hırsızı yakalandı! | Video 00:25
Cami hırsızı yakalandı! | Video 13.12.2022 | 23:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da | Video 01:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da | Video 13.12.2022 | 23:15

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararıyla ilgili, "Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA