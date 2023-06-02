AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Mehmet Barlas'ın ailesine taziyelerini iletti | Video
Son dakika haberi: SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, zatürre tedavisi gördüğü Şişli'deki özel bir hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu. Mehmet Barlas'ın Pazar günü öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
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