AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ahmet Şık’a sert tepki gösterdi: Böyle düşünüyorsa TBMM'de ne işi var? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
38:52
03:35
02:30
02:41
03:21
04:05
Hilal Kaplan | Sedat Peker dosyasında Taha Ün de araştırılmalı 07.06.2021 | 16:34
06:00
Gaziantep'te komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı 07.06.2021 | 14:35
00:47
08:15
02:58
Haşmet Babaoğlu | Zihnimizdeki Alman! 07.06.2021 | 12:17
03:29
Hasan Basri Yalçın | FETÖ ile mücadelede yeni aşama 07.06.2021 | 12:05
04:14
Melih Altınok | Erdoğan Haliç’i duayla mı temizledi? 07.06.2021 | 11:52
15:08
05:14
Yavuz Donat | Zamanın durduğu şehir 07.06.2021 | 11:14
03:07
03:35
Engin Ardıç | Heyecanlara garkolduk 07.06.2021 | 11:10
07:56
03:05
02:17
Uzman isim LGS 2021'i değerlendirdi | Video 06.06.2021 | 16:46
01:09
Biyolojik Arıtma Tesisi için İmamoğlu gülerek "İhtiyaç yok" demişti | Video 06.06.2021 | 15:42
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.