Ali Erbaş, Bayram hutbesini KKTC'deki Hala Sultan Camii'nde okudu | Video

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, KKTC'de bulunan Hala Sultan Camii'nde okuduğu bayram hutbesinde "Bugün Kıbrıs Barış harekatının 47. yıldönümüdür. Zulmün ve zalimin karşısında, adaletin ve mazlumun yanında yer alan aziz milletimizin yeniden tarih sahnesine çıktığı ve yeni bir destan yazmaya başladığı gündür bugün." şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, KKTC'de bulunan Hala Sultan Camii'nde okuduğu bayram hutbesinde "Bugün Kıbrıs Barış harekatının 47. yıldönümüdür. Zulmün ve zalimin karşısında, adaletin ve mazlumun yanında yer alan aziz milletimizin yeniden tarih sahnesine çıktığı ve yeni bir destan yazmaya başladığı gündür bugün." şeklinde konuştu.