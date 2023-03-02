Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı toplantı sona erdi | Video

Altı muhalefet partisinin oluşturduğu altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldiği toplantı sona erdi.