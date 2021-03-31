Video Haber Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'Ömer Faruk Gergerlioğlu' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'Ömer Faruk Gergerlioğlu' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'Ömer Faruk Gergerlioğlu' kararı
31.03.2021 | 10:30

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Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.

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