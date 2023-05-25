Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu! Araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı | Video

Ankara'da her sağanak yağış sonrası ortaya çıkan sel manzarlarına bir yenisi daha eklendi. Kentte etkili olan şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ankaralılar, göle dönen yollarda yürümekte güçlük çekerken çok sayıda araç da suya gömüldü. Kentte sel nedeniye ev ve iş yerlerini de su bastı.