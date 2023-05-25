Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu! Araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı | Video
Ankara'da her sağanak yağış sonrası ortaya çıkan sel manzarlarına bir yenisi daha eklendi. Kentte etkili olan şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ankaralılar, göle dönen yollarda yürümekte güçlük çekerken çok sayıda araç da suya gömüldü. Kentte sel nedeniye ev ve iş yerlerini de su bastı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:12
Yanan İstinyePark ve oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 25.05.2023 | 18:40
02:05
00:33
Son Dakika: İstinye Park AVM’de yangın çıktı! | Video 25.05.2023 | 18:31
51:55
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar | Video 25.05.2023 | 18:16
03:13
03:08
04:02
Salih Tuna | Şaşmaz pusula 25.05.2023 | 17:23
01:39
Haşmet Babaoğlu | Allah korusun! 25.05.2023 | 17:20
04:11
Hasan Basri Yalçın | Son pozisyonlar 25.05.2023 | 17:12
03:44
Mahmut Övür | Ümit Özdağ ve Buldan aynı safta 25.05.2023 | 17:03
01:02
Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa hakaret yağdırdı | Video 25.05.2023 | 16:04
35:16
Fuat Oktay: "CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide" | Video 25.05.2023 | 14:44
05:56
00:44
00:57
01:29
Yaşlı kadının Erdoğan sevgisi sosyal medyada gündem oldu | Video 25.05.2023 | 12:43
02:41
04:16
Suriyelilerin dönüş projesinde dev adım! Yıl sonuna kadar bitecek | Video 25.05.2023 | 11:23
00:33