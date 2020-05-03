Arda Turan Sabah'ın sorularını yanıtladı: "Seveceksin. Hep seveceksin. Ben tutkulu adamım." | Video
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Türk futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan olan, Barcelona, Atletico Madrid gibi Avrupa devlerinde top koşturan Arda Turan, Sabah Instagram hesabında canlı yayında Sabah Gazetesi Yazarı Funda Karayel’e konuk oldu.