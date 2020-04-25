Video Haber Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca'nın kaçış anları kamerada

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca'nın kaçış anları kamerada

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca'nın kaçış anları kamerada
25.04.2020 | 09:45
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Corona virüsün ülke geneline yayılması ile ’Evde kal’ çağrıları sonrası rahatlayan Kırklareli’deki ormanlık bir alanda rehavete kapılan bir karaca av koruma ekibinin aracına eşlik etti.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya geneline yayılan korona virüsün daha fazla yayılmaması için ülke genelinde 'Evde kal' çağrısı yapılarak sıkı tedbirler uygulanıyor. Kırklareli'de bunun üzerine mümkün olmadığı sürece vatandaşların dışarıya çıkmadığı gözlemleniyor.

BİR ANDA YOLA ATLADI

Corona virüs nedeniyle insanlara eve çekilip dışarı çıkmayınca doğa genelindeki ıssız ve sessizlik nedeniyle ormanda bulunan hayvanların daha fazla görülmeye başladı. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Av Koruma ve Kontrol Çalışmaları sırasında bir karaca bir anda yola atladı. Ekiplere bir süre eşlik eden karaca bir süre sonra gözlerden kayboldu. Karacanın o anları cep telefonları kameralarına yansıdı.

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