B-2 uçakları Putin'in üzerinden uçtu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde Alaska'daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne indi. Putin'i taşıyan uçağa F-35 savaş uçakları ve B-2 bombardıman uçağı da eşlik etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
B-2 uçakları Putin'in üzerinden uçtu 15.08.2025 | 23:08
04:46
Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde! 15.08.2025 | 22:24
00:53
'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk tanıtımı büyük ses getirdi 15.08.2025 | 21:46
04:08
Nebi Miş | Siyasette çekme ve itme faktörleri 15.08.2025 | 16:59
07:28
Yavuz Donat | Çin medyasında Türkiye 15.08.2025 | 16:56
02:51
Haşmet Babaoğlu | Yeni Ortadoğu 15.08.2025 | 16:53
04:47
Kerem Alkin | AK Parti’nin ‘devrim’ odaklı 24 yılı 15.08.2025 | 16:51
03:49
Mahmut Övür | CHP'de Çerçioğlu depremi 15.08.2025 | 16:49
07:25
Nihat Hatipoğlu | Toplumu sahih dinle tanıştırmalıyız 15.08.2025 | 16:46
00:44
73 ilde uyuşturucu operasyonlarında bin 695 şüpheli yakalandı | Video 15.08.2025 | 08:38
03:04
Orman yangınında ters aleve maruz kalan orman işçileri zor anlar yaşadı 14.08.2025 | 18:40
04:05
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de! | Video 14.08.2025 | 15:52
44:12
02:46
08:19
00:12
Bakan Fidan, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi | Video 14.08.2025 | 14:26
04:15
01:24
03:50