B-2 uçakları Putin'in üzerinden uçtu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde Alaska'daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne indi. Putin'i taşıyan uçağa F-35 savaş uçakları ve B-2 bombardıman uçağı da eşlik etti.