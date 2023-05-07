Video Haber Bakan Bozdağ’dan Şanlıurfa’ya TEKNOFEST müjdesi | Video
Bakan Bozdağ’dan Şanlıurfa’ya TEKNOFEST müjdesi | Video

Bakan Bozdağ’dan Şanlıurfa’ya TEKNOFEST müjdesi | Video

07.05.2023 | 15:16

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar ile görüştüğünü söyleyerek, “Selçuk Bey'i aradım, sizlerin selamlarını, saygılarını, dileklerini ilettim. Ondan şu sözü aldım; İnşallah Şanlıurfa'ya da gelecek ve TEKNOFEST'in bir tanesini de beraber Şanlıurfa'da yapacağız” dedi.

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Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfalı vatandaşlara TEKNOFEST müjdesi verdi. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da yapılması yönünde genç Şanlıurfalılardan talep aldığını söyleyen Bakan Bozdağ, Selçuk Bayraktar ile görüştüğünü ve TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da gerçekleştirilmesi sözünü aldığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Selçuk Bayraktar bu genç yaşında gerçekten Türkiye'nin bayrakları oldu ve Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu. Başarılarıyla Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözüne hayatiyet kazandırdı. Göklerde egemen olan güçlü bir Türkiye'ye çok güçlü bir destek verdi. Bu genç yaşta büyük başarıların altına imza attı. Geçen sizin gibi başka yerde de gençler Selçuk Bey'i Şanlıurfa'ya isteyince aradım kendisini. Sizlerin selamlarını, saygılarını, dileklerini ilettim. Ondan şu sözü de aldım; İnşallah Şanlıurfa'ya da gelecek ve TEKNOFEST'in bir tanesini de beraber Şanlıurfa'da yapacağız."

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