Video Haber Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video

14.07.2023 | 12:46

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5. ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararların takibi ve Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alındı.

BAKAN FİDAN'IN İKİLİ TEMASLARI
Bakan Fidan, Jakarta'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüştü.

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