Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da oyunu kullandı | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da oyunu kullandı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, seçime katılımın çok yoğun olduğunu belirterek, "O da milletimizin demokrasiye sahip çıkması ve düşüncelerine, değerlerine sahip çıkmasının en önemli göstergesi. Sandık demokrasilerin vazgeçilmezi. Yapılan işlerin taktir edilmesi veya ders verilmesi için milletimiz için bir fırsat. Milletimizde bugün bunu son derece değerlendiriyor. İnşallah bu değerlendirmeler neticesinde milletimizin isteği doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
"Uzun bir pusula ile seçime girdik. Pusula zarfa koyarken zorladı mı?" şeklinde soruya Bakan Karaismailoğlu, "O da demokrasinin güzelliği. Demokrasi belli bir şartları sağlayan partiler seçime girmeye hak kazanıyorlar. Onlara demokrasinin güzellikleri diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
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