Bakan Kasapoğlu memleketinde pazar alışverişi yaptı | Video
Önceki gün İzmir ve Manisa'nın ilçelerinde seçim çalışması yürüttükten sonra memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde geceyi geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sabahın erken saatlerinde semt pazarı ve esnaf ziyareti yaptı. Pazar esnafından alışveriş yapan Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretlerinin yanı sıra Kula grisi TOGG da ilçenin kent meydanında vatandaşların beğenisine sunuldu.
Öte yandan Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretlerinin yanı sıra Kula grisi TOGG da Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda Kula halkının beğenisine sunuldu. 6 renkten birinin Kula olmasından dolayı gururlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, Kula grisi TOGG ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip aracın içini deneyimledi.
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