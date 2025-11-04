Bakan Kurum, TOKİ ile Düzce'de ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı | Video
04.11.2025 | 10:10
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) İlk Evim Projesi kapsamında Düzce'nin Kirazlı Mahallesi'nde ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.
