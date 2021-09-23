Video Haber Bakan Yarımcısı Nebati'den sosyal medya eleştirisi | Video

Bakan Yarımcısı Nebati'den sosyal medya eleştirisi | Video

Bakan Yarımcısı Nebati'den sosyal medya eleştirisi | Video
23.09.2021 | 15:51

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, “Sosyal medya üzerinde oluşturulmaya çalışılan olumsuz ‘öldük, bittik, yandık’ gibi ifadeler bu ülkenin kalkınmışlık ve büyüme yolunda birlik ve beraberliğimize ufacık da olsa bir negatif yük yüklemez” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Tokat'ta İş Dünyası Buluşma toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik yaptı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Milletvekilleri ve Tokat Valisi Ozan Balcı'nın konuşmasının ardından son olarak Bakan Yarımcısı Nebati konuşma yaptı. Bakan Yardımcısı Nebat, sosyal medya üzerinden algı yapılmaya çalışıldığını belirterek, "Özellikle sosyal medya üzerinden ulusal uluslararası desteklerle oluşturulmaya çalışılan o olumsuz havaya manipülasyonlara spekülasyonlara rağmen Anadolu farklı konuşuyor. Anadolu'da ve Türkiye'de gittiğimiz her ilde, her toplantıda aynı şeyi hissediyorum. Adeta salondakiler oluşturulmaya çalışılan havayı savunanlara 'siz nerede yaşıyorsunuz?' diye soruyor. Bu ülkede işler farklı yürüyor. Gerçekler farklı. Sosyal medya üzerinde oluşturulmaya çalışılan olumsuz 'öldük, bittik, yandık' gibi ifadeler bu ülkenin kalkınmışlık ve büyüme yolunda birlik ve beraberliğimize ufacık da olsa bir negatif yük yüklemez. Tersine bilerek ve bilmeyerek yapılan bu tür operasyonlar bizi kamçılıyor. Bizi heyecanlandırıyor ve ülkenin Tokat'ta başta olmak üzere tüm coğrafyasındaki yaşayan bireylerin bildiği bir şey var. 21. yüzyıl bizim yüzyılımız. Bu yüzyılı bizden alacak bir güç yok" dedi.

"MERKEZ BANKAMIZDAKİ REZERVLERİMİZ ŞU ANDA 120 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE"
Bakan Yardımcısı Nebati, döviz rezervleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak "Yeri göğü ortada ayağa kaldırdılar, dövizi rezervlerini ne yaptınız diye? Şimdi söylüyoruz, döviz rezervleri burada. 120 milyar doları aşan brüt rezervimizle Merkez Bankası bankacılık görevini en iyi bir şekilde yerine getiriyor ve mali politikalarla birlikte parasal politikaların nasıl olacağına ilişkin de attığı kararlı adımlarla da Türk ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Önemli bir kurumumuz, güçlü bir kurumumuz, akredite bir kurulumuz Merkez Bankamızdaki rezervlerimiz şu anda 120 milyar doların üstünde. Ve ekonominin her bileşeninde ama her bileşeninde uluslararası alanda da olsun. Türkiye'de biz farklılığımızı ortaya koyuyoruz" diye konuştu.
Bakan Yardımcısı Nebati'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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