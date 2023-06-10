Video Haber Balat'ta binada yangın paniği | Video
Balat'ta binada yangın paniği | Video

Balat'ta binada yangın paniği | Video

10.06.2023 | 00:31

Fatih Balat’ta bir binanın üst tarafında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balat’ta binada yangın paniği | Video 02:21
Balat'ta binada yangın paniği | Video 10.06.2023 | 00:31
Manisa’da sağanak yağış sele neden oldu | Video 03:01
Manisa’da sağanak yağış sele neden oldu | Video 09.06.2023 | 20:55
Şanlıurfalı öğrencilerin İngilizce videosu büyük beğeni aldı | Video 01:41
Şanlıurfalı öğrencilerin İngilizce videosu büyük beğeni aldı | Video 09.06.2023 | 18:13
Putin: Belarus’a nükleer silah konuşlandırma hazırlıklarımızı 7-8 Temmuz’da tamamlayacağız | Video 00:32
Putin: "Belarus’a nükleer silah konuşlandırma hazırlıklarımızı 7-8 Temmuz'da tamamlayacağız" | Video 09.06.2023 | 17:42
TCMB Başkanı Erkan, görevi Kavcıoğlu’ndan devraldı | Video 00:29
TCMB Başkanı Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı | Video 09.06.2023 | 17:08
Mahmut Övür | Yeni kabine, fırsatlar ve kutuplaşma 04:36
Mahmut Övür | Yeni kabine, fırsatlar ve kutuplaşma 09.06.2023 | 16:01
Burhanettin Duran | Muhalefetin “değişim” ve “yerel seçim” kapanı 05:01
Burhanettin Duran | Muhalefetin “değişim” ve “yerel seçim” kapanı 09.06.2023 | 15:56
Haşmet Babaoğlu | Nefretlerini de alıp tatile çıktılar bile! 02:46
Haşmet Babaoğlu | Nefretlerini de alıp tatile çıktılar bile! 09.06.2023 | 15:53
Melih Altınok | Bakanlardan tek beklentilik cümleler 03:03
Melih Altınok | Bakanlardan tek beklentilik cümleler 09.06.2023 | 15:46
Asgari ücret ne kadar olacak? Hangi rakamlar gündemde? | Video 02:10
Asgari ücret ne kadar olacak? Hangi rakamlar gündemde? | Video 09.06.2023 | 13:48
Başkan Erdoğan İstanbul’da! Gündeminde neler var? | Video 01:20
Başkan Erdoğan İstanbul'da! Gündeminde neler var? | Video 09.06.2023 | 13:26
Bakan Yerlikaya, Şehit Aybüke Yalçın’ı ölüm yıl dönümünde andı | Video 00:28
Bakan Yerlikaya, Şehit Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümünde andı | Video 09.06.2023 | 13:17
İyi Parti’den CHP’ye ’büyükşehir’ çıkışı! Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez | Video 00:40
İyi Parti'den CHP'ye 'büyükşehir' çıkışı! "Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez" | Video 09.06.2023 | 12:02
Bakan Yerlikaya duyurdu: Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik ‘Fren’ Operasyonu’nda 12 gözaltı | Video 01:49
Bakan Yerlikaya duyurdu: Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik ‘Fren’ Operasyonu'nda 12 gözaltı | Video 09.06.2023 | 11:25
Suriye’de terör operasyonu! Münbiç istihbaratı içinde yer alan Helin İşenme yakalandı | Video 00:12
Suriye'de terör operasyonu! Münbiç istihbaratı içinde yer alan Helin İşenme yakalandı | Video 09.06.2023 | 10:17
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Emekli zammı ve memur maaş zammı netleşiyor | Video 04:39
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Emekli zammı ve memur maaş zammı netleşiyor | Video 09.06.2023 | 10:00
Kira yasası geliyor! 8 milyon kiracıya koruma kalkanı | Video 02:43
"Kira yasası" geliyor! 8 milyon kiracıya koruma kalkanı | Video 09.06.2023 | 09:58
İYİ Parti’li Ethem Baykal: Meral Akşener artık torun sevmeli | Video 02:20
İYİ Parti'li Ethem Baykal: "Meral Akşener artık torun sevmeli" | Video 09.06.2023 | 09:42
Büyükbaş hayvana çarpıp şarampole giren araçtaki AK Parti milletvekili ve oğlu yaralandı | Video 02:08
Büyükbaş hayvana çarpıp şarampole giren araçtaki AK Parti milletvekili ve oğlu yaralandı | Video 09.06.2023 | 09:20
SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası’nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu | Video 02:21
SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu | Video 09.06.2023 | 01:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA