Balat'ta binada yangın paniği | Video
Fatih Balat’ta bir binanın üst tarafında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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