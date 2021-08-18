Video Haber Başkan Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul etti | Video

Başkan Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul etti | Video

Başkan Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ı kabul etti | Video
18.08.2021 | 19:22

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

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