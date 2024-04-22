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Video Haber Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi | Video
Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi | Video

Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi | Video

22.04.2024 | 15:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 yılın ardından geldiği Irak’ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, başkent Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

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