Video Haber Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı | Video
Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı | Video

Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı | Video

10.07.2024 | 08:46

Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'daki temasları kapsamında NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'nde, zirveye katılan devlet ve hükûmet başkanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi. Programda, İkinci Dünya Savaşı, NATO'nun kuruluşu, Bosna Savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi farklı olaylara ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterildi. Etkinlikte, ABD Başkan Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği’ne katıldı | Video 05:48
Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı | Video 10.07.2024 | 08:46
Başkan Erdoğan ABD’de: NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak 06:44
Başkan Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak 09.07.2024 | 20:59
Mahmut Övür | Özgür Özel, Esad’a ne diyecek? 04:31
Mahmut Övür | Özgür Özel, Esad'a ne diyecek? 09.07.2024 | 15:37
Bercan Tutar | Batı sarsılırken Doğu bütünleşiyor 05:11
Bercan Tutar | Batı sarsılırken Doğu bütünleşiyor 09.07.2024 | 15:35
Hilal Kaplan | Garp Cephesi’nde değişen bir şey yok 02:52
Hilal Kaplan | Garp Cephesi'nde değişen bir şey yok 09.07.2024 | 15:32
Salih Tuna | Aşırıya kaçmak lazım 04:09
Salih Tuna | Aşırıya kaçmak lazım 09.07.2024 | 15:29
Başkan Erdoğan NATO zirvesi öncesi Gazze mesajı: Katliamı ele alacağız | Video 13:27
Başkan Erdoğan NATO zirvesi öncesi Gazze mesajı: "Katliamı ele alacağız" | Video 09.07.2024 | 09:57
TÜİK Başkanı Çetinkaya: Enflasyon, dünyada nasıl hesaplanıyorsa, bizde de öyle hesaplanıyor | Video 03:48
TÜİK Başkanı Çetinkaya: "Enflasyon, dünyada nasıl hesaplanıyorsa, bizde de öyle hesaplanıyor" | Video 09.07.2024 | 09:22
İstanbul ve Sakarya’da terör DHKP-C operasyonu: 12 gözaltı | Video 00:58
İstanbul ve Sakarya’da terör DHKP-C operasyonu: 12 gözaltı | Video 09.07.2024 | 09:03
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu uzay yolculuğuna başladı | Video 06:14
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu uzay yolculuğuna başladı | Video 09.07.2024 | 08:49
Türkiye’nin yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’dan ilk sinyal alındı | Video 01:18
Türkiye’nin yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’dan ilk sinyal alındı | Video 09.07.2024 | 08:48
Başkan Erdoğan: Türksat 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik | Video 03:47
Başkan Erdoğan: "Türksat 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik" | Video 09.07.2024 | 08:44
19 ilde düzenlenen DÜĞÜM-1 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video 01:08
19 ilde düzenlenen "DÜĞÜM-1" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video 09.07.2024 | 08:44
Türksat 6A bu gece uzaya fırlatılıyor! Bakan Uraloğlu: Daha ileri teknoloji ve güvenilir 10:03
Türksat 6A bu gece uzaya fırlatılıyor! Bakan Uraloğlu: Daha ileri teknoloji ve güvenilir 08.07.2024 | 20:57
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar 11:02
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 08.07.2024 | 17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan BYD Yönetim Kurulunu kabul etti 01:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan BYD Yönetim Kurulunu kabul etti 08.07.2024 | 16:40
Türksat 6A, uzaydaki görevine başlamak için saatleri sayıyor 01:54
Türksat 6A, uzaydaki görevine başlamak için saatleri sayıyor 08.07.2024 | 13:04
Osmanlı’da hayvan hakları devlet güvencesindeydi 07:44
Osmanlı'da hayvan hakları devlet güvencesindeydi 08.07.2024 | 09:55
Irak’ın kuzeyinde teröre darbe! Hedefler tam isabetle vuruldu 00:57
Irak'ın kuzeyinde teröre darbe! Hedefler tam isabetle vuruldu 07.07.2024 | 19:07
Adalet Bakanı Tunç, İsrail’in Filistin saldırılarına tepki gösterdi | Video 10:26
Adalet Bakanı Tunç, İsrail’in Filistin saldırılarına tepki gösterdi | Video 07.07.2024 | 14:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA