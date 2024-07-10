Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı | Video 10.07.2024 | 08:46 Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'daki temasları kapsamında NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'nde, zirveye katılan devlet ve hükûmet başkanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi. Programda, İkinci Dünya Savaşı, NATO'nun kuruluşu, Bosna Savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi farklı olaylara ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterildi. Etkinlikte, ABD Başkan Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.