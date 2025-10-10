Başkan Erdoğan: "Tekrar soykırıma dönülürse bedeli çok ağır olur" | Video
Rize'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye ayrı bir parantez açtı. Erdoğan; "Şunu altını çizerek söylemek isterim, tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz inşallah uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız" dedi.
32:43
Başkan Erdoğan: "Tekrar soykırıma dönülürse bedeli çok ağır olur" | Video 10.10.2025 | 15:30
