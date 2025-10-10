Başkan Erdoğan: "Tekrar soykırıma dönülürse bedeli çok ağır olur" | Video

Rize'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye ayrı bir parantez açtı. Erdoğan; "Şunu altını çizerek söylemek isterim, tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz inşallah uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız" dedi.