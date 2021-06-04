Başkan Erdoğan: "TSK dünyanın en donanımlı ordularından biridir" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: Uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı olarak yürüttüğümüz tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı