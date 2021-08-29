Başkan Erdoğan'dan Afganistan, seçim barajı ve yüz yüze eğitimle ilgili çok önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretlerinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Afganistan başta olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalar yapan Erdoğan Türkiye'nin atacağı adımlarla ilgili de bilgiler verdi. Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının içerisinde seçim barajının düşürülmesi, S-400'ler, 28 Şubat'ı gerçekleştiren darbeci generallerle ilgili ortaya atılan iddialar da yer aldı.