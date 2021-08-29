Başkan Erdoğan'dan Afganistan, seçim barajı ve yüz yüze eğitimle ilgili çok önemli açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:34
Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı | Video 29.08.2021 | 13:07
06:46
04:33
03:39
Okan Müderrisoğlu | FETÖ’yü heveslendirmek tehlikelidir! 28.08.2021 | 16:54
01:32
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin maske ihalesinde büyük zarar iddiası 28.08.2021 | 15:42
23:43
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Karadağ'da önemli açıklamalar 28.08.2021 | 15:32
03:22
Salih Tuna | Bu bağnazlık ne oluyor? 28.08.2021 | 15:29
00:13
Diyadin’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 28.08.2021 | 15:12
01:16
Sahte kimlikle yakalandı! Terör örgütü DEAŞ üyesi... 28.08.2021 | 13:54
02:49
Engin Ardıç | Bırakma bizi delikanlım 28.08.2021 | 13:55
07:02
Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadağ'da! 28.08.2021 | 13:35
03:50
02:54
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Bir büyük silgi... 28.08.2021 | 13:28
01:53
00:39
02:37
TSK’da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi 28.08.2021 | 11:23
00:29
01:33
Helikopterden tespit ederek ceza yazdılar! 23 sürücüye 7 bin 740 lira 28.08.2021 | 10:33
00:46
Mehmetçik’in, Afganistan’dan dönüşü sürüyor 27.08.2021 | 16:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretlerinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Afganistan başta olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalar yapan Erdoğan Türkiye'nin atacağı adımlarla ilgili de bilgiler verdi. Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının içerisinde seçim barajının düşürülmesi, S-400'ler, 28 Şubat'ı gerçekleştiren darbeci generallerle ilgili ortaya atılan iddialar da yer aldı.