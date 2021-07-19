Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi video mesaj yayınladı. Erdoğan, yerli aşı ile ilgili müjde verdi, salgına karşı tedbirin elden bırakılmamasını istedi. Erdoğan, vatandaşları aşı olmaya çağırdı, sürücülere de trafik kurallarına uymaları konusunda ikazda bulundu.