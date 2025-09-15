Başkan Erdoğan'dan Doha'da net mesaj: "İsrail'i durduracak güce sahibiz" | Video

Katar'ın başkenti Doha'da, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Son saldırı İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır" dedi. Erdoğan; "İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir" ifadelerine yer verdi.