Başkan Erdoğan'dan Doha'da net mesaj: "İsrail'i durduracak güce sahibiz" | Video
Katar'ın başkenti Doha'da, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Son saldırı İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır" dedi. Erdoğan; "İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir" ifadelerine yer verdi.
