Başkan Erdoğan'dan 'fahiş fiyat artışları' açıklaması: İndirimleri hızla bekliyoruz | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:44
Haşmet Babaoğlu | Bahçeyi bırak, memleket toprağına bak! 24.12.2021 | 15:00
14:34
03:36
Hilal Kaplan | Erdoğan, yabancıları da şaşkına uğrattı 24.12.2021 | 14:31
07:55
Yavuz Donat | Acı ama... Türkiye gerçekleri 24.12.2021 | 14:28
04:28
Mahmut Övür | Galata bankerlerinden günümüze 24.12.2021 | 14:24
01:06
01:31
Mehmet Barlas | Yavaşca'sız bir dünya 24.12.2021 | 14:09
00:32
Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti | Video 24.12.2021 | 13:56
01:15
01:15
İstanbul'da AK Parti binasının önüne bırakılan koliden bomba düzeneği çıktı 24.12.2021 | 12:17
02:45
SON DAKİKA: PKK'nın sözde hocalarına iddianame! 24.12.2021 | 12:12
18:08
01:34
Komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı 24.12.2021 | 11:00
03:38
SON DAKİKA: Yerli ve milli aşı TURKOVAC Halk Sağlığı depolarına ulaştı 24.12.2021 | 10:58
03:07
Engin Ardıç | Katil Enver’dir 24.12.2021 | 10:47
04:47
00:43
04:28
Hasan Basri Yalçın | Şimdi öğrendiniz mi? 23.12.2021 | 12:56
03:08
Engin Ardıç | Vurduranlar vurdurmayanlar 23.12.2021 | 12:54
04:18
Mahmut Övür | ‘O Adam’ neden hep kazanıyor, ötekiler kaybediyor? 23.12.2021 | 12:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle gerçekleştireceği toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası, gıda fiyatlarında indirime gitmeyenlere çağrıda bulunarak, "Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. İndirimi de özellikle yükselişteki hızdaki gibi bekliyoruz." dedi.