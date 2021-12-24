Video Haber Başkan Erdoğan'dan 'fahiş fiyat artışları' açıklaması: İndirimleri hızla bekliyoruz | Video
Başkan Erdoğan'dan 'fahiş fiyat artışları' açıklaması: İndirimleri hızla bekliyoruz | Video

Başkan Erdoğan'dan 'fahiş fiyat artışları' açıklaması: İndirimleri hızla bekliyoruz | Video

24.12.2021 | 14:43

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle gerçekleştireceği toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası, gıda fiyatlarında indirime gitmeyenlere çağrıda bulunarak, "Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. İndirimi de özellikle yükselişteki hızdaki gibi bekliyoruz." dedi.

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