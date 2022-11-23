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Başkan Erdoğan'dan, Küba Devlet Başkanı Bermudez'e tarihi hediye | Video 23.11.2022 | 22:42
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'e, 1902'de Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma'nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e gönderdiği mektubu hediye etti.