Video Haber Başkan Erdoğan'dan Şişecam Polatlı Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Şişecam Polatlı Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Şişecam Polatlı Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar | Video
13.09.2021 | 16:12

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Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan törende Akıncı, Milli Muharip Uçak ve TOGG ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Dünyanın 1 numarası olacağız" dedi.

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