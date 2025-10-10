Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimine iptal! | Video
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleriyle ilgili açılan davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bayrampaşa Belediyesi’nde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman’ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden AK Parti’nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.
