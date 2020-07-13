Bingöl'de etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu! Yollar nehre döndü | Video
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selde dere taştı, birçok evi su bastı. İlçeye bağlı Mollasakir köyüne bağlı Tarlacık mezrasında sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle dere taştı, birçok su altında kaldı. Sel nedeniyle ekili alanlar da zarar görürken, suya kapılan 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin, Tarlacık mezrasında oluşan selin ardından hasar tespit çalışması başlatacağı öğrenildi.