Video Haber "Biz özel uçakla gezmiyoruz" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gitti!

"Biz özel uçakla gezmiyoruz" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gitti!

06.07.2021 | 11:56

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya ziyaretinde özel jete binince özel uçaklara binmeyeceğine dair verdiği söz tekrar gündeme geldi. Akşener, "Biz özel uçakla gezmiyoruz biz gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğiz, söz, söz. Yarın dört sene sonra beş sene sonra Meral ablayla gitmiştik, söz vermişti ama yalancı çıktı dedirtmeyeceğim" demişti.

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