Video Haber Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu
26.03.2021 | 16:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu 02:25
Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu 26.03.2021 | 16:46
Nihat Hatipoğlu | Kurtuluş gecesi geldi 06:03
Nihat Hatipoğlu | Kurtuluş gecesi geldi 26.03.2021 | 14:47
Hıncal Uluç | Bu ülkede teknik direktör yok... Şenol!.. 01:45
Hıncal Uluç | Bu ülkede teknik direktör yok... Şenol!.. 26.03.2021 | 14:47
Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti | Video 05:33
Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti | Video 26.03.2021 | 15:28
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışında flaş açıklamalar | Video 06:44
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışında flaş açıklamalar | Video 26.03.2021 | 14:28
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 07:01
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 26.03.2021 | 14:20
Burhanettin Duran | AB liderler zirvesi ve Macron yeniden sahnede 04:27
Burhanettin Duran | AB liderler zirvesi ve Macron yeniden sahnede 26.03.2021 | 14:09
Hrant Dink davasında flaş gelişme! 25 yıl hapis cezası alan Gazi Günay tutuklandı | Video 00:12
Hrant Dink davasında flaş gelişme! 25 yıl hapis cezası alan Gazi Günay tutuklandı | Video 26.03.2021 | 12:39
Dilek Güngör | Türkiye’de çift faiz olur mu? 03:35
Dilek Güngör | Türkiye’de çift faiz olur mu? 26.03.2021 | 12:29
SON DAKİKA: Hrant Dink davası karar duruşmasında verilen cezalar açıklandı! 03:51
SON DAKİKA: Hrant Dink davası karar duruşmasında verilen cezalar açıklandı! 26.03.2021 | 12:17
Hilal Kaplan | Lebalep 02:54
Hilal Kaplan | Lebalep 26.03.2021 | 11:21
Yavuz Donat | Siyasetin ‘Etik’ sorunu 05:49
Yavuz Donat | Siyasetin ‘Etik’ sorunu 26.03.2021 | 11:19
Son dakika! İstanbul’da PKK/PYD’ye operasyon: 7 gözaltı | Video 01:27
Son dakika! İstanbul’da PKK/PYD’ye operasyon: 7 gözaltı | Video 26.03.2021 | 10:36
Ankara'da DEAŞ operasyonu | Video 01:21
Ankara'da DEAŞ operasyonu | Video 26.03.2021 | 09:57
Engin Ardıç | Ham hayal 03:44
Engin Ardıç | Ham hayal 26.03.2021 | 09:59
Mahmut Övür | AK Partili Kürt siyasi aktörler ne yapacak? 04:15
Mahmut Övür | AK Partili Kürt siyasi aktörler ne yapacak? 26.03.2021 | 09:48
Mehmet Barlas | Salgın sonrası dış politikada yeni oluşumlar bekleniyor 03:05
Mehmet Barlas | Salgın sonrası dış politikada yeni oluşumlar bekleniyor 26.03.2021 | 09:35
Son dakika: Biden'dan Afganistan açıklaması: 1 Mayıs'a kadar çok zor! | Video 04:05
Son dakika: Biden'dan Afganistan açıklaması: 1 Mayıs'a kadar çok zor! | Video 25.03.2021 | 23:27
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 25 Mart koronavirüs verilerini açıkladı! İşte koronavirüste son durum | Video 00:51
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 25 Mart koronavirüs verilerini açıkladı! İşte koronavirüste son durum | Video 25.03.2021 | 23:26
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Fahrettin Koca'dan flaş açıklama | Video 02:26
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Fahrettin Koca'dan flaş açıklama | Video 25.03.2021 | 23:19

Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu. Borsa İstanbul'un genel müdürlük koltuğuna, Korkmaz Enes Ergun getirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA