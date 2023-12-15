Çanakkale'de dere taştı, bir araç suya gömüldü

Çanakkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle kent merkezinde caddeler ve sokaklar göle dönerken, Küçük Sanayi sitesi ise sular altına kaldı. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı.