Canan Kaftancıoğlu "fakir" edebiyatı yaparken, kızı Çağla lüks partilerde görüntülendi | Video
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Sürekli yoksulluk siyasetiyle oy toplamaya çalışan CHP'li isimlerin lüks harcamaları dikkat çekiyor. CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun bir programda yoksulluk siyaseti yaparken, aynı esnada kızı Çağla Kaftancıoğlu'nun Çeşme'de lüks mekanlarda parti yaptığı görüldü.