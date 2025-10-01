Video Haber Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı: "Gazze'de insanlık kazanacak!" | Video
Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı:

01.10.2025 | 09:58

A Haber'de Gazze'deki son durum ve Sumud Filosu ile ilgili gelişmelerin konuşulduğu programda sunucu Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem gözyaşlarını tutamadı. Cansın Helvacı, Gazze'ye vurgu yaparak, "İnsanlığın verdiği sınav şu an bu, ya insanlık kazanacak ya insanlık topyekün kaybedecek." dedi.

