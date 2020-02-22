CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız dış politikası! Çelişkili açıklamalar ve gerçekler | Video
Türkiye sınırlarının hemen yanı başında bir terör devletinin kurulmasını önlemek için canla başla mücadele ederken, CHP milli mücadeleye omuz vermek yerine sırt çevirmeyi tercih etti. Peki, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikadaki tutarsız açıklamaları ne anlama geliyor? İşte CHP'nin çelişkili açıklamalarını ve gerçekleri gözler önüne seren analiz haberimiz...
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