CHP yandaşı Kadri Gürsel seccadeye yapılan saygısızlığı böyle savundu: "Siyasi liderler yere bakarak yürümez" | Video
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basma skandalını savunmak için şekilden şekle giren muhalif gazetecilerden Kadri Gürsel "Bir siyasi lider daima kafasını dik tutar" diyerek seccadeye yapılan saygısızlığı meşru göstermeye çalıştı.
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