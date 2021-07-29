CHP'li vekilin kaçak geçiş yalanı | Video

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürcaner’in Niğde-Ankara Otobanı’ndan “kaçak geçtiği” iddiasıyla icralık olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ömer Fethi Gürer’in, Ankara-Niğde Otoyolu’nu 18 Mart 2021 tarihinde kullandığı, geçiş ücreti bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle ücretin tahsil edilemediği öğrenildi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Ömer Fethi Gürer’in iddia edilenin aksine kendisine ihlalli Geçiş Belgesi fişi vererek, gerekli bilgilendirmeyi yaptığı bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Ömer Fethi Gürer’e iki defa maille bilgilendirme yapıldığı, Gürer’in Müşteri Hizmetleri’ne bir başvurusu olmadığı, ihlalli geçişlerin cezasız ödenebilmesi için tanınan sürede sistem tarafından hesabının 18 kez sorgulanmasına rağmen yeterli bakiye olmaması nedeniyle ücreti tahsil edilemediği öğrenildi. Ömer Fethi Gürer’in 49 gün sonra bakiye yüklemesi yaptığı öğrenildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürcaner'in Niğde-Ankara Otobanı'ndan "kaçak geçtiği" iddiasıyla icralık olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ömer Fethi Gürer'in, Ankara-Niğde Otoyolu'nu 18 Mart 2021 tarihinde kullandığı, geçiş ücreti bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle ücretin tahsil edilemediği öğrenildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Ömer Fethi Gürer'in iddia edilenin aksine kendisine ihlalli Geçiş Belgesi fişi vererek, gerekli bilgilendirmeyi yaptığı bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Ömer Fethi Gürer'e iki defa maille bilgilendirme yapıldığı, Gürer'in Müşteri Hizmetleri'ne bir başvurusu olmadığı, ihlalli geçişlerin cezasız ödenebilmesi için tanınan sürede sistem tarafından hesabının 18 kez sorgulanmasına rağmen yeterli bakiye olmaması nedeniyle ücreti tahsil edilemediği öğrenildi. Ömer Fethi Gürer'in 49 gün sonra bakiye yüklemesi yaptığı öğrenildi.