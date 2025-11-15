Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
15.11.2025 | 17:20
Adıyaman’da düzenlenecek olan 350 bininci deprem konutun anahtar teslimi için Adıyaman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yolda ailesinin kucağında gördüğü 4 aylık bebeği kucağına alarak sevdi.
01:29
