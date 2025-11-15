Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

15.11.2025 | 17:20

Adıyaman’da düzenlenecek olan 350 bininci deprem konutun anahtar teslimi için Adıyaman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yolda ailesinin kucağında gördüğü 4 aylık bebeği kucağına alarak sevdi.

