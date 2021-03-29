Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akıllı telefon üreticileri için üretim üssü olma yolunda ilerliyoruz"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu fabrika ile ilgili yatırımcılara teşekkür etti. Erdoğan açıklamasında, Türkiye'nin akıllı telefon üreticileri için üretim üssü olma noktasında emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını duyurdu.