Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye destek programını başlatıyoruz

03.11.2025 | 12:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Suriye'nin uzun bir aradan sonra toparlanma sürecine girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasında teşkilatımızın ve islam dünyasının desteği çok çok önemlidir. Bugün Suriye'ye destek programını başlatıyoruz. Suriye'ye proje desteği sunacağız." ifadelerini kullandı.