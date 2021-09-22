Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı New York’ta tanıtıldı | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı, kaleme aldığı Times Meydanı'ndaki ekranlara yansıtılarak tanıtıldı.