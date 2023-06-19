Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'de: "Kıbrıs Türkü, ambargoları birer birer yıkacaktır" | Video
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı yaptı. Ersin Tatar, "Halkımızın refah düzeyi için ekonomik yapıyı güçlendireceğiz" dedi. Atılacak adımları paylaşan Yılmaz, "Kıbrıs Türkü ambargoları birer birer yıkacaktır, dünyaya açılacaktır" mesajını verdi.
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