Video Haber Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, 30 Ağustos Zafer Bayramına özel “Zafer Türküsü” | Video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, 30 Ağustos Zafer Bayramına özel “Zafer Türküsü” | Video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, 30 Ağustos Zafer Bayramına özel “Zafer Türküsü” | Video
30.08.2021 | 15:57

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 30 Ağustos Zaferinin 99. yıl dönümünde “Zafer Türküsü” adlı bir eser ve klip hazırladı. Türkünün klibinde Gazi Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun ve Türk milletinin ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinden ve elde edilen zaferden görüntülere yer verildi. Klipte ayrıca Türk ordusunun bugün artan imkan ve kabiliyetleriyle ulaştığı güç ve milli savunma sanayisinin göz dolduran projelerinden görüntüler yer aldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zafer Türküsü ve klibine ilişkin paylaşımında, "Dün Dumlupınar'da bir zafere dönüşen bu birlik ruhu, bugün de yükselen Türkiye'mizin nişanesidir. Birlik olmadan dirlik olmaz. Birlik olmadan zaferler kazanılmaz. Haydi, bu vatanın yolunda tek bir yürek olalım" ifadelerini kullandı.

ZAFER TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ ŞÖYLE
Bu vatanın kutlu bir öyküsü var
Uğruna canlar veren yiğitler var
Kiminin eşi, kiminin kardeşi , kiminin evladı var
Anlı şanlı onurlu yazılan, bir Zafer Destanı var
Dağlar gibi duralım
Irmak gibi coşalım
Bu vatanın uğrunda
Tek bir yürek olalım
Bu milletin köklü bir mazisi var
Her cephede şehidi, gazisi var
Her karış vatan toprağında ecdadın izleri var
Anlı şanlı onurlu yazılan, bir Zafer Destanı var
Dağlar gibi duralım
Irmak gibi coşalım
Bu vatanın yolunda
Tek bir yürek olalım

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