DEAŞ infazcısının eşi ve oğlu da yakalandı! | Video

2 gün önce Bursa'da yakalanan DEAŞ infazcısının sorgusu devam ediyor. Alınan bilgiler doğrultusunda infazcının eşi ve diğer oğlu da Kocaeli'nde yakalandı. DEAŞ infazcısının Suriye'de örgütün sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.