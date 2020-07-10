Video Haber Dünya, Ayasofya Camii'ni konuşuyor | Video

Dünya, Ayasofya Camii'ni konuşuyor | Video

Dünya, Ayasofya Camii'ni konuşuyor | Video
10.07.2020 | 19:29

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Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına Yunanistan ve İngiltere'nin tepkisi ne oldu? A Haber muhabirleri Manolis Kostidis ve Alpaslan Düven gelişmeleri aktardı.

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