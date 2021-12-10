Video Haber Ekşi Sözlük'ün tarafsızlık iddiası ve tavrı... "Erdoğan'a hakaret serbest, CHP'ye eleştiri yok" | Video
Ekşi Sözlük'ün tarafsızlık iddiası ve tavrı...

Ekşi Sözlük'ün tarafsızlık iddiası ve tavrı... "Erdoğan'a hakaret serbest, CHP'ye eleştiri yok" | Video

10.12.2021 | 19:25

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Sistemde yer alan ağır hakaretler nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Ekşi Sözlük tarafsızlık iddiasından uzakta bir görüntü sergilemeye devam ediyor. Sitede CHP lehine olan her argüman öne çıkartılırken, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "Diyelim ki Kılıçdaroğlu’nun ifadesini eleştiren kişi ikinci paylaşımda sistemden atılıyor." dedi. Sistemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağıza alınmayacak paylaşımların da bulunduğu vurgulanırken, Ekşi Sözlük ile CHP arasında finansal bir ilişki olduğu da aktarıldı.

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