Emine Erdoğan koruyucu ailelerle buluştu | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ''Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımız, devletimizin yeni ve geleneksel tüm kurumlarında her türlü imkan sağlanarak bakılmaktadır" dedi.